Захарова поставила Бербок на место за грубый ляп о Гренландии

Бывший министр иностранных дел Германии и нынешний председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок поставила себя в неловкое положение собственным высказыванием. На него обратила внимание в среду, 25 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бербок опростоволосилась во время интервью, назвав датскую автономию Гренландию членом Европейского союза. Дипломат заявила, что "если бы американцам не сказали, что Гренландия также является территорией ЕС, то многие в США этого бы и не знали".

Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что население Гренландии проголосовало за выход из Европейских сообществ в 1982 году, прекратив быть их частью в 1985 году. При этом Дания остается членом ЕС.

Представитель российского внешнеполитического ведомства сочла поразительным тот факт, что экс-глава МИД ФРГ — ключевого члена Евросоюза — "ни разу не замечала, что такой внушительной территории, как Гренландия, на глобусе карте Евросоюза попросту нет".

Ранее Мария Захарова уже советовала Анналене Бербок не нести вздор. В ответ на нелепые обвинения, исходившие от германского политика, представитель МИД России предложила купить для Бербок "карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши".

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выражал сомнение в том, что Бербок способна трудиться в интересах продвижения мира. Говоря о выдвижении Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН, российский дипломат назвал ее одиозным персонажем и напомнил о ее сомнительных заслугах.