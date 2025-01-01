Минэкономразвития опровергло запрет скидок на маркетплейсах

Ожидаемое введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах не запрещает скидки и использование маркетинговых инструментов. Об этом рассказали в среду, 25 февраля, в Министерстве экономического развития.

Как пояснили в ведомстве, вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов.

Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением, цитирует заявление Минэкономразвития РИА Новости.

В ноябре 2025 года Центробанк предложил Минэкономразвития ограничить скидки маркетплейсов при использовании карт дочерних банков. Регулятор счел, что это создает "нечестные преимущества перед остальными участниками рынка". Также Банк России выступал за лишение маркетплейсов права менять стоимость товара, исходя из выбранного способа оплаты.

В феврале 2026 года глава кабмина Михаил Мишустин обсудил с правительством регулирование платформенной экономики. За последние годы оборот электронной торговли в России вырос почти в шесть раз — важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы всех участников сделок были защищены.