Актриса Климова скончалась, не дожив двое суток до своего дня рождения

Актриса Наталья Климова скончалась 25 февраля в Муроме. Исполнительница главной роли в фильме "Снежная королева" два дня не дожила до 88-летия.

Причина смерти актрисы не раскрывается. Прощание с Климовой пройдет в Муроме. Похоронят звезду советского кино на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме. Эту обитель актриса и ее муж Владимир Заманский регулярно посещали и помогали восстанавливать, пишет Муром24.

Наталья Климова родилась 27 февраля 1938 года. После школы она поступила в строительный институт, но страсть к сцене взяла верх и через год будущая актриса отправилась в Школу-студию МХАТ. После учебы она служила в театре "Современник".

Зрителям Климова запомнится по роли в сказке "Снежная королева". После выхода на экраны этого фильма Наталью стали узнавать на улицах, а дети даже побаивались, настолько ярко она изобразила Снежную королеву. Климова также снялась в лентах "Конец и начало", "26 бакинских комиссаров", "Гиперболоид инженера Гарина", "Иду на грозу", "Снегурочка", "Чайковский" и других.

Главным мужчиной всей жизни Натальи был Владимир Заманский. В 1998-м по инициативе Климовой супруги оставили шумную Москву и переехали в Муром. Они купили небольшой домик у Николо-Набережной церкви. Актриса призналась, что вымаливала прощения у Бога за то, что в молодости избавилась от ребенка. Больше иметь детей она не могла.

6 февраля народному артисту России Владимиру Заманскому исполнилось 100 лет. Климова в одном из интервью рассказывала, что больше всего боится дожить до того дня, когда ее любимого не станет. "Мы будем вместе, даже когда покинем этот мир. Это утешает", — говорила Наталья Ивановна.

