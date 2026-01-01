Минтруд объяснил изменение списка профессий для альтернативной службы

Министерство труда России разработало проект приказа, актуализирующего перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, эта мера продиктована вступлением в силу обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. С его учетом профессии для альтернативной службы детализированы по профилям деятельности, а прежде входили в перечень в виде укрупненных групп.

Например, количество врачебных специализаций увеличилось более чем в три раза — добавлены конкретные профессии "травматолог-ортопед", "невролог", "офтальмолог" и другие.

В новой редакции списка также предусмотрено увеличение количества организаций, в которых возможно пройти альтернативную службу, с 1 798 до 1 927.

Наряду с этим расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов России с учетом их традиционного образа жизни и промыслов, цитирует сообщение Минтруда "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в России разработали поправки в законодательство, предусматривающие предоставление россиянам срока адаптации к гражданской жизни после срочной службы в армии. Это, по замыслу авторов законопроекта, должно касаться как отслуживших "срочку", так и прошедших альтернативную службу.

Между тем замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что в зону спецоперации срочников отправлять по-прежнему не будут — призывники будут служить в соединениях и воинских частях только на территории России.