Президент США Дональд Трамп в среду, 25 февраля, проводит телефонный разговор с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским.

О созвоне Трампа с утратившим легитимность президентом Украины рассказал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники.

Каких-либо деталей Равид не привел. Белый дом и офис Зеленского не распространяли никаких сообщений относительно указанного телефонного звонка.

Незадолго до этого вице-президент ША Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты добиваются прогресса в переговорах по украинскому урегулированию в контактах как с Россией, так и с Украиной. По словам политика, американский лидер Дональд Трамп испытывает "определенный оптимизм" относительно перспектив завершения военных действий на Украине.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие недели ожидаются позитивные новости на тему украинского урегулирования. В то же время Кремль скептически оценил вероятность встречи президентов России и США с главой киевского режима — смысл в таком рандеву есть только для финализации договоренностей.