Ксения Бородина после некрасивой истории с Тиной Канделаки забрала Колю и покинула Россию

Муж Ксении Бородиной Николай Сердюков пару недель назад оскандалился. Блогер сбежал со съемок шоу в Марокко, узнав, что в реалити позвали и бывшего супруга телеведущей Курбана Омарова.

По слухам, Сердюков покинул съемки и отправился домой с подачи Бородиной. Позже Ксения даже утверждала, что Тина Канделаки лично подходила к ней, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и извиниться. Однако сама Тина в новом интервью заявила, что такого и в помине не было.

Но Бородина и не думает извиняться за некрасивую историю. Ксения взяла Колю и дочек и покинула Россию. На этот раз семейство улетело в Барселону.

Оказалось, что у Теоны и Маруси начались каникулы, а звезда "Дома-2" решила побаловать наследниц очередным путешествием. "Наши каникулы начались... Кто был в Барселоне, что посоветуете посмотреть, куда сходить?" — написала Ксения в своем блоге.

Ведущая уже опубликовала несколько фотографий из отпуска. На снимках Бородина, ее муж и дочери позируют на фоне знаменитого собора Саграда Фамилия. Семья выглядела вдохновленной и явно наслаждалась архитектурой Гауди.

Напомним, Ксения Бородина в третий раз вышла замуж летом 2025-го. Бывшая ведущая "Дома-2" уверяет, что Николай Сердюков — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий. Звезда ТВ настолько сильно любит мужа, что готова в 43 года родить от него.

