Сильнейшая за две недели вспышка произошла на Солнце

Солнечная активность продолжает довольно быстро восстанавливаться — уже дошло до вспышек класса М. Об этом рассказали в среду, 25 февраля, в Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН.

Как уточнили ученые в своем Telegram-канале, на Солнце произошла самая сильная вспышка с 9 февраля — событие M2.4 было зарегистрировано в новой области на юге.

Указанное событие "не бог весть какое сильное" и не идет ни в какое сравнение с солнечным штормом, который произошел в начале февраля и содержал шесть вспышек класса Х, отмечают эксперты.

Для Земли угрозы пока отсутствуют, однако дальнейшие наблюдения не будут лишними, подчеркнули в Лаборатории солнечной активности.

Ранее ученые отмечали, что Солнце ведет себя странно: издает какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова воцаряется тишина. Специалисты сравнивали происходящее с "распродажей последних остатков".

При этом отмечалось, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.