Приключения Буратино – точнее, Пиноккио, в стране дураков. В Германии пенсионеру из города Хайльбронна пришили уголовное дело. Дед оставил нелестный комментарий под публикацией о визите канцлера Фридриха Мерца в Баден-Вюртемберг. Обозвал политика Пиноккио. Тот и разобиделся.

Образ деревянного человечка без мозгов с длинным носом, который врёт, как дышит, не пришелся по сердцу канцлеру Мерцу. И пенсионер получил по почте извещение: в отношении вас проводится расследование по статье 188 Уголовного кодекса Германии – за оскорбление политиков. Да, Фридриха Мерца называли так и политики из "Альтернативы для Германии", и "Зелёные", но тут обидно стало. А чего обижаться-то? В Германии с её хвалёным порядком врут все.

Вот что центральные каналы Германии показывают. Ангела Меркель, дама уважаемая, аплодирует Фридриху Мерцу, которого переизбрали на пост лидера партии ХДС. Правда, к моменту избрания Фридриха Меркель уже покинула партконференцию, а аплодировала по другому поводу. Каналы ЦДФ и АРД легко признались – ошибочка вышла, подклеили Меркель куда надо. С кем не бывает...

Немцы чувствуют себя оплёванными. Сколько их убеждали в том, что подрыв "Северных потоков" – подарок для Германии. Теперь-то заживут без российского газа. Но когда начали схлопываться промышленные предприятия и малый бизнес, а в январе этого года безработица побила рекорд за 12 лет, рядовые немцы закручинились. И даже бунтовать пошли.

А тут ещё местные и американские газеты сообщают – ушлые американцы уже договариваются с русскими о том, что инвесторы из Соединённых Штатов выкупят компанию "Норд Стрим 2". Восстановят трубопроводы и вместе с Россией будут гнать всё тот же русский газ в Германию по ценам, которые им понравятся.

А Мерц? Неужели врёт, что немцам надо не про газ думать, а как с Россией воевать, которая вот-вот нападёт? Что-то здесь не стыкуется. Да, а тому пенсионеру из города Хайльбронна пришло ещё одно письмо. Из городской прокуратуры. Где черным по белому было написано: дело против вас прекращено. Пиноккио не оскорбление, "поскольку это представляет собой допустимую критику власти, защищенную свободой выражения мнения".

Так что называйте Буратиной кого хотите. Особенно тех, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.