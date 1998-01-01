Актер из "Бригады" и "Интернов" Владимир Довжик скончался

Российский актер театра и кино, театральный режиссер, который снимался в "Бригаде" и "Интернах", "Склифосовском" Владимир Довжик умер в возрасте 57 лет. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе московского драматического театра "Человек".

"Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика", — сообщили в театре.

Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года. За свою карьеру он снялся более чем в 100 работах. Наиболее известными являются роли в "Бригаде", "Интернах" и "Склифосовском". Кроме того, с 1998 года Довжик работал в театре "Человек".