Раскрыты подробности о фотографии Хокинга из материалов по делу Эпштейна

Женщины в купальниках, которые запечатлены на снимке с британским физиком Стивеном Хокингом, являлись его сиделками. Об этом 25 февраля заявили журналисты газеты The Sun со ссылкой на представителя семьи ученого.

Фотографию обнародовали в Минюсте США в ходе расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, ранее обвиненного в преступлениях сексуального характера.

Как рассказал изданию представитель семьи Хокинга, женщины сопровождали его во всех поездках и ухаживали за ним. Физику требовался уход из-за прогрессирующего бокового амиотрофического склероза. Он передвигался на инвалидной коляске.

При этом собеседник газеты отметил, что Хокинг не причастен к преступлениям сексуального характера. Фотография была сделана 20 лет назад на острове Сент-Томас после научного мероприятия, посвященного квантовой космологии. Эпштейн присутствовал на встрече и профинансировал участие исследователя.