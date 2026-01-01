Школьник выстрелил в сверстника во время игры в Приморье

В Приморье во время игры со сверстником от выстрела пневматической винтовки пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"В социальных сетях размещена информация об инциденте, который произошел 17 февраля 2026 года в селе Новокачалинск. Двое подростков взяли пневматическую винтовку отца одного из них. В ходе игры один из мальчиков выстрелил, и пуля попала в лицо 12-летнего мальчика. В результате происшествия несовершеннолетнему причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Местные СМИ добавили, что ребенку провели операцию. Врачи смогли вытащить пулю.

Все обстоятельства случившегося, в том числе правомерность действий родителей, допустивших доступ ребёнка к пневматической винтовке, устанавливаются.