Добровольцы по всей России активно идут в войска беспилотных систем

Во всех регионах страны продолжается набор в войска беспилотных систем. От желающих нет отбоя. Конкурс большой. Перед тем, как заключить контракт с Министерством обороны, новобранцы проходят тщательную проверку, а затем их обучают всем тонкостям управления дронами. Условия тренировок на полигоне максимально приближены к боевым.

Вместо оружия - джойстик и клавиатура. Но сложность работы будущих операторов - как на передовой. Одно из самых популярных направлений, войска беспилотных систем. Прежде, чем приступить к тренировкам с железной птичкой, сначала нужно подружиться с ее точной копией - виртуальной.

"Мы отрабатываем самые простые элементы, базовые. То есть это взлёт, приближение вперёд, посадка, фиксирование в одном положении дрона в пространстве. После этого начинаем отрабатывать повороты и различные манёвры. Когда все эти элементы мы отработали, мы можем приступать к прохождению карты", - рассказал инструктор пункта отбора.

Тем, кому удалось в совершенстве освоить симулятор, приступают к управлению настоящими дронами. Сначала в помещении. А затем уже на полигоне. В условиях, максимально приближенных к реальным боевым. Новобранцы отрабатывают взлет ударного беспилотника и уничтожение целей условного противника.

"На полигоне занятия проводятся на дронах большего размера, которыми мы в основном и будем управлять в зоне действий специальной военной операции. Помехами являются обычные препятствия, которые заранее заготовлены. Но иногда используются другие силы, внешние. Так называемый РЭБ, который мы учимся также обходить", - пояснил инструктор пункта отбора.

Желающие заключить контракт с Министерством обороны и попасть в новый род войск проходят тщательную проверку. При отборе учитывается быстрота реакции и стрессоустойчивость.

"Определение уровня мышления, логики и внимания кандидатов. И также несколько тестов направлены на психическую устойчивость и психическое состояние", - отметил психолог пункта отбора.

Данилу 22 года, по профессии электромонтёр. В свободное время учился управлять гражданским коптером и снимал видеоролики. В зону СВО решил отправиться чтобы помочь стране и освоить новую специальность. У кандидата должно быть минимум среднее образование, но лучше высшее или специальное техническое.

"Идут ребята на операторов БПЛА, на водителей и технический персонал, сборка- разборка. До 45 лет это технический персонал. От 18 до 35 - это операторы. Конкурс достаточно большой, ребятам интересно развиваться в этом направлении", - рассказал инструктор пункта отбора.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В столице бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. Различные социальные меры, в том числе льготы, предусмотрены и для семей защитников Родины. Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве работает без выходных.

Обратиться могут жители любых регионов, а также иностранцы. Запись в пункт отбора открыта и онлайн на портале mos.ru.