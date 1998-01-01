Актер Владимир Довжик умер в больнице после инсульта

Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в сериалах "Бригада" и "Склифосовский". Причиной смерти стал инсульт.

Артиста не стало 24 февраля. Последнюю неделю Владимир Довжик провел в реанимации с осложнениями, уточняет Mash. Ему было 57 лет.

Артист начал сниматься в кино в 1993 году. Первые его фильмы — "На Муромской дорожке" и "Русский регтайм". В 2002 году Довжик сыграл юриста Саши Белого в культовом сериале "Бригада". Наибольшую известность Владимиру Давидовичу принес сериал "Склифосовский", в котором он сыграл нейрохирурга Юрия Шейнмана. Также снимался в проектах "След", "Интерны", "Исцеление".

Кроме того, с 1998 года Владимир Довжик работал в театре "Человек".

