Школьник выстрелил в лицо другу из винтовки отца в Приморье

В Приморье спали 12-летнего мальчика, получившего пулю в лицо.

Инцидент произошел 17 февраля в селе Новокачалинск. Двое подростков нашли отцовскую винтовку и решили с ней поиграть. В какой-то момент мальчик выстрелил, а пуля попала в лицо его 12-летнего друга. Выстрел пришелся в правую щеку - пуля дошла до зачелюстной ямки, чудом не задев нерв, сообщили в больнице.

Ребенка экстренно доставили во Владивосток и провели операцию. Любое неверное движение хирурга грозило мальчику пожизненным перекосом лица и потерей мимики. Все завершилось благополучно: операция прошла ювелирно, мальчика уже выписали домой.

Прокуратура проводит проверку.