МИД России обвинил киевский режим в использовании отравляющих веществ. По данным внешнеполитического ведомства, ВСУ применяют химическое оружие как против российских военных, так и против мирных граждан.

Как заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, украинские вооруженные формирования систематически нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия. Все подобные случаи фиксируются и документируются российскими компетентными органами.

Логвинов подчеркнул, что Россия регулярно распространяет данные о преступлениях киевского режима в ОЗХО. Также сведения о реальном положении дел в зоне специальной военной операции передаются в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, доводятся до сведения мирового сообщества.