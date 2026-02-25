Первое выступление артиста Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет

Нурлан Сабуров выступил с концертом в Таиланде накануне, 25 февраля. Артист представил зрителям обновленную программу.

Начал он с того, что в шутку назвал себя уголовником. Затем Сабуров вспомнил о том, как провел несколько часов в аэропорте, и пообещал, что теперь у него будут "суперпатриотические" выступления, передает Woman.ru.

Кроме того, в выступлении Нурлана Сабурова было много шуток, связанных с бытом, семьей и семейными отношениями, уточняет РИА Новости.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Нурлан Сабуров не сможет появиться на российской территории в ближайшие 50 лет, хотя он жил в России с женой и детьми. Это решение объяснили интересами национальной безопасности и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей.

Вслед за этим заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что на родине Сабурову грозит проверка из-за информации о том, что он помогал российским военным. Если эти сведения подтвердятся, стендапер рискует получить до 12 лет тюрьмы по статье о наемничестве.

Тем временем сам Сабуров заявил, что за 15 лет работы в России побывал во многих городах и "благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития". Он также пообещал, что "время расставит все на свои места".