"Она же с приветом...": Алферова заговорила на фоне шумихи вокруг новой жены Бероева

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Оказывается, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась совсем недавно. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены.

Эта новость стала сенсацией. Журналисты попытались узнать, что думает о новом браке Бероева его бывшая супруга. Однако Ксения Алферова ограничилась лишь философским постом в своих соцсетях. "Я тоже порою бываю на взводе, Но знаю, с рассветом печали уходят. И пусть кто-то скажет: "Она же с приветом…". Есть люди-"закаты" и люди-"рассветы", - процитировала стихотворение Ирины Самариной-Лабиринт Алферова.

Ранее стало известно, что новая избранница артиста из простой семьи, выросла в Подмосковье. С Егором Бероевым Анна Панкратова познакомилась на кастинге в его фильм "Кукла" пару-тройку лет назад. Примечательно, что она получила главную роль, хотя не имела ни образования, ни опыта съемок. С тех пор Анна снялась еще и в сериале, причем тоже у Бероева.

