Мощный удар ВС России накрыл бункер с украинскими военными

Подстанция 750 кВ "Киев" в украинской столице стала целью удара российскими ракетами "Циркон" в ночь на 26 февраля. Поражен ключевой узел высоковольтной энергетической инфраструктуры Киева, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

В Киев прилетело пять "Искандеров". Поражена также ТЭЦ-6. Три "Циркона" пришлись по узлу магистральной энергосистемы, еще один "Циркон" отработал по цели в районе Фастова. В северных пригородах Харькова и в районе Чугуева "Искандеры" поразили объекты военной инфраструктуры и логистики. Отдельный точечный удар пришелся по району Кириковки в Сумской области.

По данным подполья, в результате ночного обстрела поражены объекты энергетики, логистики, предприятия ВПК. Нанесены удары по местам дислокации подразделений ВСУ, сообщается о вскрытом "Цирконом" защищенном бункере с украинскими военными.