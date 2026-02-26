МВД Кубы сообщило о мотивах задержанных на катере с номерами США

Задержанные с катера с американским номером, который вошел в территориальные воды Кубы, признались в намерениях совершить террористические акты.

С таким заявлением выступило МВД республики. На катере находились 10 граждан Кубы, проживающих в США. Из них шестеро получили ранения, еще четверо погибли.

При обыске были обнаружены и изъяты СВУ, винтовки, бронежилеты и оптическое оборудование, передает РИА Новости.

25 февраля катер под американским флагом незаконно вошел в территориальные воды Кубы и начал стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь. Погибли четыре человека. Власти США заявили, что не имеют отношения к данному инциденту. В Кремле призвали избегать провокаций.