"Оделась наспех поверх пижамы": в Смоленске третий день ищут 9-летнюю девочку

В Смоленске ищут пропавшую три дня назад девятилетнюю девочку.

24 февраля школьница вышла из квартиры на улице Маршала Еременко выгуливать собаку и не вернулась. Пес пришел домой один.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Статья выбиралась специально, чтобы дать возможность оперативникам проводить весь спектр технических и розыскных мероприятий.

Следователи отрабатывают две версии. Первая – несчастный случай. В 200 метрах от дома обнаружили детские следы, которые ведут к оврагу. Также проверяются версии с падением в открытый люк или водоем.

Вторая версия – криминальная. Домовые камеры зафиксировали мужчину, который зашел в подъезд, а вышел из него с черным пакетом. Поисковый отряд "Сальвар" призвал местных водителей просмотреть записи видеорегистраторов у домов 58-60 на улице Маршала Еременко. Информация СМИ о том, что девочка села в автомобиль, не подтвердилась.

Странное в этой истории то, что девочка собралась наспех – куртку со штанами одела поверх пижамы, не взяла с собой ключи и телефон, рассказала "Аргументам и фактам" старший помощник руководителя СУ СК по Смоленской области Анастасия Крючкова. Кроме того, ни одной камере не удалось поймать ее в объектив. Камера не сняла, как девочка выходила из подъезда.

"Прямых улик, указывающих на похищение, пока нет, - сообщил источник "Комсомольской правы".

Семья характеризуется положительно, девочка ранее не убегала из дома. У дшкольницы полная семья: мама, отчим, младшие сестра и брат. Родной отец девочки живет отдельно, но он не причастен к похищению.