США назвали инцидент с катером у Кубы "крайне необычным"

Неожиданное вторжение американского катера в территориальные воды Кубы расследуют в Гаване и Вашингтоне. При попытке задержания экипаж судна под флагом США открыл огонь по пограничникам.

Это произошло в одной морской миле от берега. В ходе перестрелки четверо находившихся на катере лиц были ликвидированы, ещё шестеро ранены. Они в больнице и уже признались в намерении проникнуть на остров с целью организации терактов.

В ходе обыска судна изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства и бронежилеты. В МВД сообщают: все подозреваемые оказались кубинцами, проживавшими в США.

В Вашингтоне сразу отвергли подозрение в причастности к вторжению. "Крайне необычным событием" назвал произошедшее госсекретарь США Марко Рубио. Расследование намерены провести и власти штата Флорида.