Собянин: Открыт прямой выезд на трассу "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе"

Важный этап в развитии транспортной инфраструктуры Новомосковского округа столицы. От новых жилых кварталов открыт прямой выезд на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, благодаря строительству дороги жители Коммунарки теперь смогут намного быстрее попадать на крупнейшую магистраль округа.

Кроме того, организован удобный и беспрепятственный подъезд транспорта для проведения работ в новом электродепо, которое обслуживает Троицкую линию метро.