В Москве прошел премьерный показ спектакля "Последнее дежурство"

Выбор, ответственность и незримая связь между теми, кто прошел через ад. В Москве состоялся премьерный показ спектакля "Последнее дежурство" в постановке народного артиста Николая Лазарева.

Герои - бойцы спецназа. Сюжетная линия и даже диалоги основаны на реальных событиях. Двое офицеров группы "Альфа" перед штурмом размышляют о долге, о любви, об оставленной дома семье и бытовых проблемах. Минимум декораций и видеоряд подчёркивают простую и опасную жизнь тех, кто каждый день готов рисковать собой, чтобы страна жила спокойно.

"Что за люди, что служат в таких подразделениях, с какими проблемами житейскими, человеческими они сталкиваются. Мне хочется показывать, знаете, так грубо если говорить, спецназ с человеческим лицом. Показывая такую вот изнанку, может быть, жизни офицерской, мы всё равно поднимаем имидж – имидж служения нашей Родине в тех или других рядах там – или спецназа, или Вооружённых сил, или даже на гражданке", - отметил Алексей Филатов, президент Союза "Офицеры группы "Альфа".