В Сочи намерены собрать первый урожай российских бананов

Первый урожай российских бананов готовятся собрать в Сочи. Масштабный эксперимент по выведению отечественного сорта стартовал в прошлом году. До сих пор плоды приходилось привозить из-за рубежа, но, возможно, скоро всё изменится. И уже "сочинские бананы" будут популярны в других странах.

Название сортов словно мелодия – Кавиндиш, Голубая Ява, Голден Арм и Окинава гранд. Всего их 15! Подходящие для наших климатических условий искали по всему свету – Индия, Турция, Вьетнам, Таиланд. Дело ведь ни много не мало государственной важности – взять новую аграрную высоту.

Мыслить нужно стратегически - на перспективу. Озадачились этим, между прочим, на самом высоком уровне.

"Например, мы пока не можем выращивать, в силу климатических условий. Хотя задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я вот была на прошлой неделе в Казахстане, и Казахстан уже начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может быть, тоже к этому придем. Не знаю, правда, зачем. Пока эквадорские бананы стоят дешевле, но все же меняется", - отметила Оксана Лут, министр сельского хозяйства России.

Эпоха геополитической турбулентности как никак. С лета прошлого года бананы вошли в перечень сельскохозяйственной продукции России. Каждый житель нашей страны в среднем съедает по 10 килограммов этих плодов в год.

"Скушал 2 банана, спокойно 2 часа тренируешься и с тобой всё хорошо", - говорит Андрей Платонов, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия.

Как и с бананами! Пока, правда, в отдельно-взятой теплице. Таких, кстати, три. Две - у нас. Одна - в солнечной Абхазии. Опытные образцы холят и лелеют. Температура круглые сутки + 30 градусов. Влажность воздуха 60%. Много света, ну и, конечно, обильный полив.

"Это считается травянистое растение. Как любая трава, любит воду. И поливаем, поливаем часто, несколько раз в день", - пояснил Андрей Платонов.

Это пока бананы маленькие и неказистые. Со следующего года с куста планируют собирать 30-35 килограммов. Вывод однозначный!

Главная интрига, впрочем, сохраняется. Обычно бананы собирают зелеными и уже затем они дозревают. Наши аграрии люди – терпеливые. Решили довериться природе. Когда пожелтеют, тогда и на стол.

"Может быть с потеплением климата, лет через 10-15, в Сочи бананы будут расти в открытом грунте на Черноморском побережье", - отметил Андрей Платонов.

Когда-то ведь и большинство цитрусовых в нашу страну точно так же завезли. "Сочинские бананы" звучит практический так же заманчиво, как "Яблони на Марсе". Однако куда более реалистично.