Орбана обвинили в провоцировании самого серьезного кризиса ЕС

Евросоюз столкнулся с одним из худших внутренних кризисов за все время. Его спровоцировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим отказом поддержать выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро, пишет Politico.

По данным издания, причиной серьезного кризиса стало выступление Будапешта против плана поддержки киевского режима со стороны ЕС. Венгрия в ответ на остановку Киевом прокачки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" остановила 18 февраля поставки дизеля Украине.

20 февраля Будапешт заблокировал предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, это ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти. В Венгрии считают, что украинское руководство старается вызвать в стране энергетический кризис, что должно повлиять на выборы в апреле.