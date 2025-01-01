Дочь пострадала из-за Михаила Галустяна

Известный артист, юморист Михаил Галустян в конце апреля 2025 года объявил о разводе после 18 лет брака. Причину разрыва он не указал, лишь обмолвился, что разошелся с супругой Викторией мирно.

Комик по-прежнему финансово обеспечивает бывшую жену и дочек. Младшая, Элина, учится в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова. А вот старшая, Эстелла, выбрала образование за границей - грызет гранит науки в швейцарской школе Swiss International Scientific School в Дубае, год обучения в которой, по некоторым данным, обходится ее родителям в пять миллионов рублей. К слову, обучение в Примаковской гимназии, где учится Элина, тоже не из дешевых - 990 тысяч рублей в год.

Однако в скором времени Эстелла может вернуться в Россию. Девушка пострадала из-за отца, который невольно стал источником ее проблем. Дело в том, что не так давно на Михаила Галустяна наложили санкции.

"Есть вероятность, что сестру не допустят в десятый класс, поскольку там надо какой-то договор подписывать с Европой, а у нашего папы стоят на это санкции, поэтому невозможно подписать договор со школой", - рассказала Элина в своем блоге.

Напомним, что Михаил Галустян оказался под санкциями ЕС год назад. "Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям", - прокомментировал неприятную новость артист.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>