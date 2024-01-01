Восемь человек признались в планах подрыва руководителя предприятия ВПК в Подмосковье

Участники подготовки теракта в Подмосковье дали признательные показания. Как сообщили в Следственном комитете России, фигуранты дела – восемь жителей трех регионов, трое из которых несовершеннолетние.

По данным следствия, в декабре 2024 года в подмосковной Коломне обвиняемые, действуя по заданию спецслужб Украины, за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей изготовили и попытались заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля. Целью теракта был руководитель одного из оборонных предприятий.

Двое злоумышленников были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России в момент закладки бомбы. Подрыв автомобиля удалось предотвратить. Также задержанные показали, где собирали взрывное устройство. Расследование завершено, дело направлено в суд.