Россиянка везла деньги мошенникам, но по дороге их украл карманник

Карманник украл у сибирячки три миллиона рублей, которые она хотела отдать мошенникам.

Инцидент произошел в Иркутске. Сначала женщину обманули аферисты по схеме с переводом денег на "безопасный счет". Обманутая иркутчанка передала курьеру шесть миллионов рублей. Позже мошенники убедили ее взять оставшиеся три миллиона и отправить их на указанный счет.

Женщина взяла деньги и отправилась к банкомату. Пока она ехала в переполненном автобусе, карманник украл у нее наличные. Пострадавшая обратилась в полицию.

Карманника поймали, но к тому моменту от трех миллионов остался только один. Два миллиона мужчина успел потратить. Задержанным оказался 42-летний неоднократно судимый местный житель. Телефонных аферистов продолжают искать.

Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и мошенничестве, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Найденный миллион вернули пострадавшей. Общая сумма ущерба составила почти восемь миллионов рублей.