Вот что сделала со своим лицом 64-летняя Елена Яковлева

Скоро Елена Яковлева отметит круглую дату. Прославленной "Каменской" исполнится 65 лет. К своему юбилею знаменитая артистка подошла в прекрасной форме: она не только одна из самых востребованных актрис, но и привлекательная женщина.

В новом интервью Елена Яковлева откровенно рассказала, что для сохранения красоты прибегает ко всем средствам. Она делала пластику и регулярно посещает косметолога. "Поглаживание в моем возрасте уже ничего не даст - только радикальное вмешательство. Это когда очень больно, а потом нужна реабилитация", - сообщила артистка.

Раз в месяц звезда детективов делает омолаживающую процедуру, после которой ей приходится сидеть дома. "На следующий день сижу с красной мордой. И только на третий день понимаю, что вроде все хорошо", - рассказала Яковлева в беседе с Надеждой Стрелец.

Кроме того, она не скрывает, что носит парик. Елена еще в 40 лет начала молодиться. Тогда она убрала мешки под глазами. Следом актриса решилась на круговую подтяжку лица. Яковлева прямо заявила, что не хочет стареть.

