Удар ВС России повредил объект энергетики в Одессе

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области в результате ночного удара ВС России. Как сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер, повреждения в результате атаки получило предприятие энергетики на юге региона.

Кипер написал в Telegram, что пострадавших во время обстрела нет. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Ранее стало известно об ударе Вооруженных сил России по критической инфраструктуре Украины. Целями стали объекты инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черниговской и Винницкой областях. Ракеты и дроны поразили подстанции, предприятия ВПК и места дислокации украинских военных.