"В чем обида": Белгородец отказался подвозить губернатора

Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Вячеслава Гладкова. Из-за этого глава региона опоздал на работу.

По словам Гладкова, рано утром он возвращался с командировки, но поезд, на котором он ехал, сломался. Тогда губернатор попросил сельского жителя подвезти его до железнодорожного переезда, "метров 600–700", где его ожидала служебная машина. Тот отказался, аргументировав, что "его автомобиль на двоих с дочерью".

"Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем", — сказал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор предположил, что мужчина может быть чем-то обижен на власть. . В связи с чем Гладков решил попросить главу Яковлевского района, где произошел инцидент, съездить к мужчине и выяснить, "в чем обида".

"Обязательно Олега Александровича попрошу съездить и поговорить, в чем обида, что мы не доделали", - добавил глава Белгородской области.

Ранее Гладков застрял в лифте во время масштабного отключения электричества в Белгороде. Аварийные службы оперативно освободили его и других людей из лифта, поэтому на совещание губернатор успел вовремя.