Россию обвинили в исчезновении американского MQ-4C Triton над Ираном

Современный беспилотник MQ-4C Triton ВМС США исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана 21 или 22 февраля. Предварительно БПЛА отправил сигнал бедствия, пишет портал Defence Network.

По данным издания, американский беспилотник взлетел из Абу-Даби и выполнял плановые разведывательные полеты на высоте приблизительно 10 километров. Неожиданно связь с ним была потеряна.

Эксперты издания считают, что для нарушения сигнала дрона перед тем, как его сбили, были использованы российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы. Ранее сообщалось, что Иран от возможных ударов США прикрылся российскими комплексами РЭБ "Тирада-2С".