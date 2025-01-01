Друг раскрыл тайну Ларисы Долиной: вот кто ей помогает с жильем

В 2025 году Лариса Долина сильно оскандалилась. Под воздействием телефонных мошенников певица по-настоящему продала свою шикарную пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Вырученные с продажи деньги артистка отдала злоумышленникам. А когда вскрылась афера, то отказалась передавать недвижимость покупательнице.

В итоге Верховный суд постановил, что артистка больше не является собственницей квартиры. Знаменитая исполнительница должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы передать ключи новой владелице квартиры, Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

Вернувшись в Москву, певица все же отдала ключи и начала новую жизнь на новом месте. Артистка сообщила, что снимает квартиру на "очень хороших условиях". Теперь же друг Долиной, бизнесмен и меценат Юрий Растегин, раскрыл тайну певицы, сообщив, что друзья помогают ей с жильем.

"Все плохое заканчивается. Благодаря друзьям скоро у нее будет своя крыша над головой. Я просто не могу сейчас об этом говорить, Лариса Александровна пока не разрешила. Но я рад, что друзья обратили внимание на ее ситуацию и не оставят ее без жилья", - сообщил Растегин "КП".

Вообще у Ларисы Долиной есть еще недвижимость. У певицы имеется роскошный загородный дом и скромная "двушка" в столице. Кроме того, у певицы есть элитная квартира в Латвии.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>