Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия передала Украине 1000 тел погибших украинских военных.

Украинская сторона, в свою очередь, передала Москве 35 погибших российских военных, заявил помощник президента России Владимир Мединский в своем telegram-канале.

Предыдущий обмен между Россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей состоялся в конце января 2026 года. Тогда Москва передала 1000 тел всушников, а взамен получила 38 тел российских военных.

5 февраля обе страны провели обмен военнопленными по формуле "157 на 157".