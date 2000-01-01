"Я бы предпочла родиться в обычной семье": дочь назвала Машу Распутину непробиваемой

У Маши Распутиной две дочери от двух мужей. В 1985 году, будучи в первом браке с продюсером Владимиром Ермаковым, артистка родила дочь Лидию. А в 2000 году на свет появилась вторая наследница эффектной артистки Мария. Ее певица родила от второго мужа, бизнесмена Виктора Захарова.

Со стороны казалось, что в семье тишь да гладь, однако несколько лет назад семью Распутиной потряс скандал. Младшая дочь артистки Мария отметилась в телешоу, где пожаловалась на домогательства сводного брата. Тот, впрочем, отверг все обвинения и даже подрался со сводной сестрой прямо в студии.

Дальше - больше. Выяснилось, что Маша Распутина и Виктор Захаров не регистрировали брак. Кроме того, дочь пары сообщила о тяжелых взаимоотношениях с родителями, в частности, с матерью.

Теперь же, чтобы уладить проблемы, дочь Распутиной и Захарова отправилась на телепроект "Пацанки". По словам Марии, она совсем не рада жить в привилегированной семье, где от нее ждут особых достижений и постоянно сравнивают с прочей "золотой молодежью".

"Если бы был выбор, я бы предпочла родиться в обычной семье, потому что к звездным детям всегда больше внимания, и для меня это настоящее испытание. Мне хочется быть отдельной личностью, хочется, чтобы мать меня не затмевала", - сообщила Мария.

Младшая дочь пожаловалась на холодность и отчужденность Маши Распутиной, передает "КП". "Мне очень хочется, чтобы мама хоть раз сказала, что она меня любит и поддерживает, мне всегда этого не хватало. Я много раз говорила с ней о наших проблемах в отношениях, но она непробиваемая, как стена", - отметила дочь артистки.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>