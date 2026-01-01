РКН заблокировал сотни VPN-сервисов в России

Сотни VPN-сервисов заблокировал в России Роскомнадзор. Как сообщают в РКН, ограничен доступ к 469 сервисам для обхода блокировок на конец февраля 2026 года.

О будущем VPN в России высказывался ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его словам, пользователям нужно объяснять опасность таких сервисов. В частности, программы могут содержать вредоносные ссылки.

В думском комитете также поясняли, что россияне могут пользоваться VPN и заходить с их помощью в соцсети – в том числе запрещенные в России продукты экстремистской компании Meta. Депутаты напоминают, что реклама подобных сервисов в России запрещена, передает РИА Новости.