В Москве представили пособие "Основы военной службы"

Сегодня в Москве представили пособие по организации и проведению программы учебных сборов. Оно называется "Основы военной службы".

В руководстве описаны теоретические занятия и практические задания, которые помогут учащимся сформировать уважительное отношение к традициям страны, к её армии. Пособие предназначено для педагогов и специалистов школ, колледжей и учреждений дополнительного образования.

"Опыт нашей страны и вообще опыт человечества показывает, что... страна и общество, которые не воспитывают мальчика в мужчину, не воспитывают мальчика в воина - рано или поздно сталкивается с другим обществом. Где мальчика воспитали мужчиной и воином. И в этом столкновении - она - сторона, которая не занималась воспитанием, безусловно, проигрывает", - отметил Андрей Медведев, депутат Московской городской думы.