Собянин: Завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении строительства двух тоннелей на Рублёво Архангельской линии метро - между станциями Рублёво-Архангельское и Липовая Роща. Глава города отметил, что специалисты справились с непростой инженерной задачей, ведь поезда пойдут под Москвой-рекой.

Могучие "Натали" и "Виктория" - щиты, по традиции названные женскими именами, одновременно завершают строительство тоннелей будущей Рублёво-Архангельской линии метро. Механизированные комплексы прошли почти два с половиной километра на максимальной глубине 24 метра под землёй.

"Мы стартовали со станции Рублёво-Архангельское, на пути следования у нас присутствовали известняки, присутствовали обводненные пески. Для обеспечения прочности перегонных тоннелей применяется высокоточная обделка с металлоизоляцией", - отметил Дмитрий Лавриненко, главный инженер строительной компании.

"При смене грунтов меняется на туннелепроходческом комплексе инструмент режущий, соответственно остановки на замене нашего инструмента были на протяжении проходки, потому что два километра 400 метров - это достаточно длинные расстояния", - отметил Сергей Кидяев, генеральный директор строительной компании.

Теперь сложнейшая инженерная задача выполнена: между станциями "Рублёво-Архангельское" и "Липовая Роща" поезда будут идти под Москвой-рекой.

"Наши специалисты справились с непростой инженерной задачей. Поезда пойдут под Москвой-рекой — именно поэтому так важно было сделать перегонные тоннели надёжными. Теперь строителям предстоит сосредоточиться на завершении проходки оставшихся тоннелей и строительстве станций. В этом году планируем закончить первый участок линии: от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". В следующем поезда пойдут до "Рублёво-Архангельского" и "Новорижской", - сообщил Собянин в соцсетях.

Старт проходке тоннеля между Москвой и Подмосковьем прошлым летом дали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьёв. Новая линия метро свяжет деловой центр города с микрорайоном Рублёво-Архангельское и далее пройдёт в Красногорск. Протяженность новой ветки - более 27 километров, на ней будет 12 станций.

"Данная ветка позволит обеспечить дополнительным транспортным обслуживанием жителей порядка семи районов, общая численность проживающих порядка миллиона человек. Новые связки с БКЛ, с МЦК, также свяжет два деловых центра "Москва-Сити" и СберСити - район, который сейчас активно строится", - сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Также с новых станций можно будет пересесть на Солнцевскую, Филёвскую и Арбатско-Покровскую линии метро. Открытие новой ветки разгрузит поезда столичной подземки в этом направлении, а также сократит интенсивность движения по Рублёвскому шоссе и проспекту Маршала Жукова.

Станция Рублёво-Архангельское располагается у нас в одноименном районе города Москвы, станция запроектирована с двумя подземными вестибюлями. Восточный вестибюль готов более чем на 90 процентов, а на западном вестибюле работы продолжаются в активной фазе", - рассказал Андрей Жирков, руководитель строительства.

"Липовая роща" расположится в Красногорске рядом с одноимённым парком - вблизи пересечения МКАД и Новорижского шоссе. Она станет третьей станцией метро на территории Московской области.

"Если взять станцию, например, Липовую рощу, впервые у 30 тысяч жителей появятся станция метро в шаговой доступности, что существенно сократит время в пути и повысит качество передвижения", - отметил Алексей Родионов, первый заместитель директора Дирекции строящегося метрополитена.

Пассажиров по новой Рублёво-Архангельской линии будут перевозить современные, технологичные и комфортные поезда российского производства.