В Москве простились с погибшим при взрыве машины ДПС полицейским

Сегодня в Москве простились с погибшим при взрыве машины ДПС на Савеловском вокзале старшим лейтенантом Денисом Братущенко. На траурную церемонию пришли родные и близкие погибшего, начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов и его заместители, а также те, кто работал вместе с Денисом.

Ему было 34 года. В московскую полицию он пришел семь лет назад, имея за плечами службу в Воздушно-десантных войсках. Все говорят о нем как о позитивным человеке, на которого можно было положиться в трудных ситуациях и не только по работе. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей. Похоронят Дениса Братущенко с воинскими почестями.

"Вы потеряли одного человека, а приобрели гораздо больше - всех нас. И мы постараемся, чтобы вы не чувствовали себя одинокими. Ну а Денису светлая память, пусть дальнейшая его служба в небесном воинстве пройдет также ярко, как и на земле. А мы о нем будем помнить всегда", - отметил Олег Баранов.