В Склифе спасли пациента с редкой патологией сердца

Человек с большим сердцем. Не комплимент, диагноз. Услышал его Виктор, когда обратился к врачам. А началось всё с того, что он потерял сон и начал стремительно худеть.

Виктор родился с критическим стенозом аортального клапана. При этой патологии кровь полноценно не циркулирует по организму, а накапливается в сердце. Недуг не беспокоил, мужчина вел обычную жизнь. Но несколько лет назад случился инфаркт, который Виктор перенес "на ногах". А потом ещё один, после которого попал в больницу, где ему сделали операцию, поставили в сердце специальный стент. Но организм справляться перестал. За помощью Виктор обратился к специалистам Института Склифосовского.

"У таких пациентов высок риск внезапной смерти. Почему – потому что сердце растянуто, оно работает, но вот наполненное кровью, избыточным объёмом жидкости, истончённые стенки, оно работает еле-еле", - пояснил Марат Сагиров, главный сердечно-сосудистый хирург ДЗМ, заведующий научным отделом неотложной кардиохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

С учётом всех патологий каждое решение специалистов было риском. "Выбор стоял между трансплантацией сердца и органосохраняющей операцией. Учитывая его молодой возраст, конечно, он хотел попытаться сохранить собственное сердце", - отметил Артём Тимербаев, заведующий отделением кардиохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

И врачам это удалось. За время многоэтапной операции с помощью пластики подтянули створки двух клапанов. Третий, с врождённой патологией, заменили протезом нового поколения.

"Это отечественный производитель, протезы высочайшего уровня и мне как кардиохирургу приятно, что мы имеем возможность использовать высокотехнологичную отечественную продукцию", - отметил Марат Сагиров.

Сейчас, спустя 4 месяца после операции, Виктор уже и не помнит о недуге. Благодарит врачей в знакомых стенах больницы, где провёл несколько недель.

И хотя после хирургического вмешательства сердце пациента уменьшилось до стандартных размеров, оно так и осталось "большим". Но теперь это уже не диагноз, а особенность характера.