Московские волонтеры отправили жителям ДНР и бойцам СВО более 5 тонн гумпомощи

Более 5 тонн подарков передали московские волонтеры жителям Донецка и бойцам СВО в рамках акции ко "Дню защитника отечества". В посылках были продукты питания, средства личной гигиены, детские игрушки и термобелье.

Горожане регулярно отправляют гуманитарную помощь для жителей ДНР, но в этот раз случай особенный. Более чем в 50 пунктов приема москвичи приносили подарочные наборы - чтобы поднять настроение защитникам Родины, которые встретили праздник на передовой.

"Волонтеры отправляют в этот раз 5 тонн. Причем, отправляют не просто так этот груз, едут вместе с гуманитарными машинами, несколько дней проведут на новых территориях, повстречаются с ребятами, повстречаются в госпиталях, проведут мини-концерты", - рассказала Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.