В Переделкине открылось музейное пространство "Первая дача"

Здесь вдруг заговорить могут даже стены - в Переделкине открылась "Первая дача" - музейное пространство, в котором история русской литературы прошлого столетия раскрывается через жителей писательского городка. Первым стал Виктор Шкловский - теоретик литературы, формалист и автор искрометных текстов. По словам организаторов, его жизнь похожа на приключенческий роман.

"Виктор Шкловский прожил невероятную бурную жизнь. Он начинал с футуристами в Петрограде в 20-х годах. Там он выступал в "Бродячей собаке", основал "ОПОЯЗ". При этом он был эсером и участвовал в перевороте неудавшемся. Из-за этого он вынужден был бежать. Потом он возвращался из-за границы в Россию. Здесь попал в Союз писателей, работал в кино и оставил огромное количество произведений самых разных. Это и автографические книги, и книги по теории, и истории кино, и литературы", - рассказала Дарья Беглова, руководитель Дома творчества Переделкино, куратор музейного дома "Первая дача".

Основу выставки составил архив, переданный семьей Шкловского. Это личные вещи, фотографии и рукописи. Изучить экспозицию можно через необычные писательские столы с секретами, которые придумал художник Алексей Лука. В ящиках спрятаны документы и цитаты, которые посетители могут разгадывать как головоломку. На втором этаже реконструирован кабинет Виктора Шкловского с подлинной мебелью и личной библиотекой, в которой даже книги расставлены, как при его жизни.

"В этом стеллаже располагается 90-томное собрание сочинений Толстого, выходившее с 1928 года. Толстой был одним из главных героев научного творчества Шкловского. Вышло два издания его, переведенного на многие языки мира, исследования о Льве Толстом в серии "Жизнь замечательных людей", - отметил Дмитрий Цыганов, руководитель Архива литературной жизни Дома творчества Переделкино.

На книгах — дарственные надписи близким и коллегам. Многие из них спустя годы вернулись в семью. Двухэтажный коттедж со знаменитой переделкинской полукруглой террасой был построен в 1935 году. Это один из первых домов в писательском городке. Здесь жили Расул Гамзатов, Василий Аксёнов, Юрий Олеша, Семён Липкин и другие авторы.

За свою почти вековую историю он успел побывать жильем польского коммуниста, детским лагерем и общежитием Литинститута. Особняк был бережно отреставрирован: здание даже приподнимали краном, чтобы заменить фундамент.

"Дом печально известен тем, что Шпаликов здесь свел счеты с жизнью. Он повесился в довольно молодом возрасте. И поэтому одно из окон этого коттеджа посвящено Шпаликову", - рассказала Юлия Вронская, директор по развитию Дома творчества Переделкино.

А в комнате, в которой жил поэт, теперь будут работать сценаристы. В музейном пространстве "Первой дачи" будут новые герои и зазвучат другие голоса жителей Переделкина.