В Театре сатиры поставили пьесу австрийского драматурга Хохвельдера "Невиновный"

В Театре сатиры впервые на российской сцене поставили пьесу популярного австрийского драматурга Фрица Хохвельдера "Невиновный".

На сцене разворачивается почти криминальная история: скелет, найденный под кустом дома уважаемого человека, становится отправной точкой всего действия. Однако сюжет выходит далеко за рамки лёгкого детектива, превращаясь в тонкую и интеллектуальную драму. Одну из главных ролей исполнил худрук театра Евгений Герасимов - премьера прошла в день его юбилея.

"Яркая пьеса, необычная, конечно, это детектив с хорошим юмором, мы играем его ещё и несколько гротескно иногда - позволяет драматургия: очень яркие образы", - отметил Герасимов.