Песков призвал не допускать провокационных действий в отношении Кубы

Россия призывает к сдержанности по ситуации вокруг Кубы.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва исходит из того, что задержанные признались в подготовке терактов.

"Кубинские пограничники сделали то, что и должны были сделать", - подытожил представитель Кремля.

25 февраля катер под американским флагом незаконно вошел в территориальные воды Кубы и начал стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь. Погибли четыре человека.

Власти США заявили, что не имеют отношения к данному инциденту. МВД Кубы выяснило, что задержанные намеревались устроить теракты на острове. При обыске у них обнаружили и изъяли самодельные взрывные устройства, винтовки, бронежилеты и оптическое оборудование.