Песков рассказал о закрытых встречах Путина

Президент России очень часто проводит встречи с экономическим блоком правительства. Иногда Владимир Путин совещается с экономистами кабмина ежедневно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О совещаниях президента с экономическим блоком упомянул накануне премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме. Премьер сообщил, что днем ранее на встрече Путина с кабмином и Центробанком допоздна обсуждались подходы к финансированию возникающего дефицита бюджета.

Представитель Кремля, комментируя замечание Мишустина, заметил, что такие встречи проходят очень часто. Такие совещания, в той или иной конфигурации, иногда проходят ежедневно. Они относятся к категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате, приводит слова Пескова ТАСС.