Планы Лондона об отправке военного контингента на Украину обойдутся ему недешево. Великобритании придется вывести свои войска из Эстонии и с Кипра, чтобы иметь возможность направить бригаду украинскую территорию после остановки там боевых действий, пишет The Times.

Издание приводит мнение неназванных высокопоставленных военных. По словам источника, отправка 5 тысяч военных на Украину означает, что в общей сложности Британии нужно иметь 20 тысяч. Чтобы достичь таких цифр, необходимо вывести людей из стран Балтии или с Кипра.

Эксперты поясняют: для поддержания группировки численностью 5 тысяч еще столько же военных должны готовиться им на смену. 5 тысяч будут проходить восстановление после службы, а еще 5 тысяч - выполнять функции обеспечения. В Москве планы Лондона ранее назвали неприемлемыми. Российская сторона подчеркивает, что любой иностранный контингент на украинской территории станет законной военной целью для ВС России.