МАГАТЭ отвергло возможность обогащения урана Тегераном

Признаков обогащения Ираном урана нет. Их не видят как эксперты в ядерной области, так и Международное агентство по атомной энергии, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси еще в октябре 2025 года заявил, что ведомство не располагало и не располагает какими-либо сведениями о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. Американское издание утверждает, что Гросси по-прежнему придерживается этой оценки.

Ранее стало известно, что США нарастили военное присутствие вблизи Ирана. На базах в Европе и на Ближнем Востоке размещено более 150 самолетов. В январе в Белом доме заявили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против Ирана. 26 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье.