Собянин рассказал о планах по развитию железнодорожного транспорта на 2026 год

В Москве в этом году завершат масштабную модернизацию Ленинградского вокзала. О развитии железнодорожной инфраструктуры столицы рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин.

Так, в мегаполисе продолжают создавать новые пересадочные узлы. Идут работы сразу на нескольких направлениях МЦД - на станциях Москва-Сити, Серп и Молот, Царицыно.

В прошлом году открыли три городских вокзала. А также закончили обновление подвижного состава центральных диаметров. Доля современных вагонов выросла в 20 раз. Как отметил мэр, таких темпов модернизации парка пригородных поездов никогда не было ни в одном мегаполисе мира.