"Удалили трубы": Анна Седокова попала в клинику и рассказала об операции

Анна Седокова сообщила, что попала в клинику, специализирующуюся на женском здоровье. Артистка поведала, что сдала анализы, те показали низкий уровень железа. Певица решила полежать под капельницей. С ней рядом в палате оказалась девушка.

Певица случайно подслушала ее разговор по телефону. "Девушка берет трубку и говорит, что операция прошла хорошо. Ей удалили трубы. Что так распорядилась судьба. Что ее ждет у входа муж и сейчас заберет. Девушка собрала вещи и вышла. Медсестра ее нежно обняла. Мне очень хотелось сделать так же", - призналась Седокова в своем официальном телеграм-канале.

Артистка подумала о том, что дома ее ждет сын. А еще, что у нее есть две замечательные дочери, которые ее любят. "Я представила, сколько сил будет нужно этой молодой паре для того, чтобы испытать то счастье, которое Бог дал мне просто так. И я очень это ценю. И ни на что не жалуюсь", - заключила певица.

В конце сообщения Анна Седокова выразила надежду, что у той пары все будет хорошо. Она считает, никогда нельзя сдаваться.

