ПВО сбила за два часа 35 дронов ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО перехватила и уничтожила более трех десятков дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 12.00 мск до 14.00 мск 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все БПЛА сбиты над территорией Брянской области.

Ранее в Минобороны отчитались о работе сил противовоздушной обороны в течение ночи на 26 февраля. В министерстве уточнили, что дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.